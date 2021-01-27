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رياضة

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف رضا شحاته المدير الفني لـ فريق الجونة عن سر تعثر والتر بواليا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ انضمامه للفريق بالميركاتو الشتوي الحالي. 

وأكد رضا شحاتة في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن بواليا للاعب ذو إمكانيات فنية وبدنية رائعه مشددا ان تالقه مع الأهلي امر مفروغ منه في المستقبل القريب

وأضاف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي هو السبب الرئيسي في اهدار بواليا للعديد من الاهداف منذ انضمامه للفريق حيث قام بالدفع به في التشكيل الاساسي للفريق فور انضمامه 

وتابع أن بواليا كان يجب ان يشارك بشكل تدريجي مع الفريق حتى لا يتم الضغط عليه بشكل كبير مشددا ان اهداره لفرصه ثم اخرى زاد من الضغط الشديد عليه 

وأكمل أن بواليا تالق مع الجونه من قبل ولكن في البدايه كان يهدر العديد من الفرص 
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