علاج شلل الوجه النصفى .. الأدوية والمسكنات والطب البديل

يعد شلل الوجه النصفي ليس من الامراض المخيفة حيث يتعافى معظم المصابين بشلل الوجه النصفي تمامًا مع العلاج أو بدونه.





ووفقا لما ذكره موقع " mayoclinic " لا يوجد علاج واحد يناسب الجميع لشلل الوجه النصفي ، ولكن قد يقترح طبيبك الأدوية أو العلاج الطبيعي للمساعدة في تسريع الشفاء، نادرًا ما تكون الجراحة خيارًا مناسبًا لشلل الوجه النصفي.





الأدوية

تشمل الأدوية شائعة الاستخدام لعلاج شلل الوجه النصفي ما يلي:

الكورتيكوستيرويدات ، مثل بريدنيزون ، من العوامل القوية المضادة للالتهابات، إذا تمكنوا من تقليل تورم العصب الوجهي ، فسيكون مناسبًا بشكل أكثر راحة داخل الممر العظمي المحيط به، قد تعمل الكورتيكوستيرويدات بشكل أفضل إذا بدأت في غضون عدة أيام من بدء الأعراض.

الأدوية المضادة للفيروسات، لا يزال دور الأدوية المضادة للفيروسات غير مستقر، لم تُظهر مضادات الفيروسات وحدها أي فائدة مقارنة بالدواء الوهمي، قد تكون الأدوية المضادة للفيروسات المضافة إلى المنشطات مفيدة لبعض الأشخاص المصابين بشلل الوجه النصفي ، لكن هذا لا يزال غير مثبت.





ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، يتم إعطاء فالاسيكلوفير (فالتريكس) أو الأسيكلوفير (زوفيراكس) أحيانًا مع بريدنيزون في الأشخاص المصابين بشلل الوجه الحاد.





علاج بدني

يمكن أن تتقلص العضلات المشلولة وتتقلص ، مما يؤدي إلى تقلصات دائمة ويمكن أن يعلمك اختصاصي العلاج الطبيعي كيفية تدليك عضلات وجهك وتمرينها للمساعدة في منع حدوث ذلك.





جراحة

في الماضي ، كانت جراحة تخفيف الضغط تستخدم لتخفيف الضغط على العصب الوجهي عن طريق فتح الممر العظمي الذي يمر العصب من خلاله، اليوم ، لا يُنصح بإجراء جراحة تخفيف الضغط، تعد إصابة العصب الوجهي وفقدان السمع الدائم من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الجراحة.





في حالات نادرة ، قد تكون هناك حاجة إلى جراحة تجميلية لتصحيح مشاكل عصب الوجه الدائمة، يساعد إنعاش الوجه على جعل الوجه يبدو أكثر تناسقًا وقد يستعيد حركة الوجه، تشمل أمثلة هذا النوع من الجراحة رفع الحاجب ورفع الجفن وزراعة الوجه وترقيع الأعصاب، قد يلزم تكرار بعض الإجراءات ، مثل رفع الحاجب ، بعد عدة سنوات.





نمط الحياة والعلاجات المنزلية

قد يشمل العلاج المنزلي:

حماية العين لا يمكنك إغلاقها. يساعد استخدام قطرات مرطبة للعين أثناء النهار ومراهم للعين في الليل على إبقاء عينك رطبة. يمكن أن يؤدي ارتداء النظارات أو النظارات الواقية أثناء النهار وضمادة العين في الليل إلى حماية عينك من التعرض للخدش أو الخدش.





تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية. قد يساعد الأسبرين أو الأيبوبروفين أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما" أو أسيتامينوفين "تايلينول ، وغيره" في تخفيف الألم.





القيام بتمارين العلاج الطبيعي. قد يساعد تدليك وجهك وتدريبه وفقًا لنصيحة معالجك الفيزيائي على إرخاء عضلات وجهك.

الطب البديل

على الرغم من قلة الأدلة العلمية التي تدعم استخدام الطب البديل للأشخاص المصابين بشلل الوجه النصفي ، فقد يستفيد بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة مما يلي:





العلاج بالإبر. يساعد وضع إبر رفيعة في نقطة معينة في الجلد على تحفيز الأعصاب والعضلات ، مما قد يوفر بعض الراحة، و تدريب الارتجاع البيولوجي ومن خلال تعليمك استخدام أفكارك للتحكم في جسمك ، قد يساعدك تدريب الارتجاع البيولوجي على التحكم بشكل أفضل في عضلات وجهك.





ما تستطيع فعله

اكتب أي أعراض تعاني منها. تأكد من تضمين أي شيء قد يبدو غير مرتبط بالسبب الذي حددت من أجله الموعد.

اكتب المعلومات الشخصية الرئيسية. هل تعرضت لأي ضغوط كبيرة أو تغيرات في حياتك مؤخرًا؟ قد تساعد مشاركة هذا النوع من المعلومات طبيبك في إجراء التشخيص.





أعد قائمة بجميع الأدوية. قم بتضمين مقدار جرعة أي أدوية تتناولها ، ولا تنسَ كتابة أي فيتامينات أو مكملات غذائية تتناولها أيضًا.

اصطحب أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء معك ، إن أمكن. قد يكون من الصعب أحيانًا تذكر جميع المعلومات أثناء الموعد. قد يتذكر الشخص الذي يرافقك شيئًا قد فاتك أو نسيته.





اكتب الأسئلة التي تريد طرحها على طبيبك.