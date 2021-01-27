ماهي مدة عدة المختلعة ومتى تبدأ ؟ عالم أزهري يجيب

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق يقول فيه : " لو حكمت المحكمة لمرأة بالطلاق بعد دعوى خلع متى تبدأ عدتها؟ " .





رد الشيخ عبد الحميد قائلا: " تبدأ عدتها من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها .





وأضاف الأطرش: أن الزوج الذي لم يطأ زوجته لمدة سنة بدون عذر شرعي لا تعتبر مطلقة ، ولا تطلق إلا لو تلفظ بالطلاق، أو رفعت قضية خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع .





متى تحسب عدة المطلقة من وقت الطلاق في أول درجة أم بعد الحكم في الاستئناف





سؤال أجاب عنه الشيخ عبد العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أنه تحسب عدة المطلقة بعد الحكم بتأييد الطلاق في الاستئناف.



