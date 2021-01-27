ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول وزير الخارجية الأمريكي الجديد إلى مقر الوزارة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:31 م
انتوني بلنكن
انتوني بلنكن
Advertisements
قسم الخارجي
وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد انتوني بلنكن، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية لأول مرة، منذ الموافقة على تعيينه. 

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مرشح الرئيس جو بايدن، لوزارة الخارجية قد يحلف اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم كوزيرًا للخارجية.

ويعد بلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وكان الشخصية الثانية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عندما كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترشيحات بومبيو المحتملة.. سوليفان للأمن القومي وجرينفيلد للأمم المتحدة

بايدن يعلن تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة غدا.. وتوقعات بتولي بلينكن حقيبة الخارجية

أنتوني بلينكن.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهودي ومحب لـ إسرائيل

بعد انتقادات واسعة.. بايدن يرد: لن نكون ولاية أوباما الثالثة

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي تؤدي اليمين الدستورية

جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

ترشيحاتنا

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

بسبب إطلالتها الساحرة.. ياسمين صبري تتصدر تويتر

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

سيبوني امشي.. رسالة مثيرة من مصطفى محمد بشأن احترافه

محمد عنتر: الزمالك سبب لي حالة نفسية وفكرت في الانتحار بسببه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد