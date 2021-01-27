وصول وزير الخارجية الأمريكي الجديد إلى مقر الوزارة

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد انتوني بلنكن، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية لأول مرة، منذ الموافقة على تعيينه.





وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.





وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مرشح الرئيس جو بايدن، لوزارة الخارجية قد يحلف اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم كوزيرًا للخارجية.





ويعد بلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وكان الشخصية الثانية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عندما كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس.