التنفيذ من الغد.. دولة خليجية تصدر قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا‬⁩ لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان عن ارتفاع ملحوظ في أعداد إصابات كورونا في غرف العناية المُركّزة بمستشفيات السلطنة.





وذكرت اللجنة بحسب "صحف عمانية " قائلة : وبناء علي تلك الزيادات الملحوظة فقد أصدرنا عددا من القرارات العاجلة لمواجهة هذا الارتفاع.





وتمثلت تلك القرارات في : حظر إقامة المناسبات الجماعية مهما كانت و تأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات و تأجيل التوسع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الحكومية.





كما تم تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.



