ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا تنازل عن الأرض.. فتح باب التجنيد بالجيش السوداني لمواجهة الخطر الإثيوبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:36 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
Advertisements
محمد عثمان
أعلن قائد الفرقة الثانية مشاه بالجيش السوداني، اللواء حيدر الطريفي، اليوم الأربعاء، فتح باب التجنيد في القوات المسلحة السودانية بقيادة الفرقة الثانية، مؤكدًا عدم تنازل بلده عن شبر واحد من أراضي الفشقة السودانية على الحدود مع إثيوبيا.

ودعا الطريفي، سكان ولاية القضارف لحث أبنائهم على الانخراط والتجنيد في القوات المسلحة، خلال استقباله قافلة دعم ومؤازرة نظمتها قبيلة "الفلّاته" بولاية القضارف، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي قدمته كافة مكونات الولاية للقوات المسلحة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال "الطريفي" إن "ترتيبات كبرى تقودها القوات المسلحة لتنمية منطقة الشريط الحدودي من خلال إقامة الجسور ومد الطرق بجانب توفير الخدمات الأساسية بالمنطقة لتسهيل الحركة فيها".

وأكد ممثل قبيلة "الفلّاتة"، أبوبكر عمر مجدادي، وقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة، من أجل استرداد كافة الأراضي السودانية بالشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وأضاف "مجدادي"، أن القافلة تُعد تعبيرًا حقيقيًا لكافة مكونات الفلاتة بالولاية والشريط الحدودي مع إثيوبيا، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في إقامة المعابر على الأنهار، ومد الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية الأخرى، من أجل تنمية الشريط الحدودي، وبسط الأمن والاستقرار.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد التعايشي، صرح أمس بأن "الخيار السلمي" هو الأمثل لبلاده للحفاظ على علاقاتها مع إثيوبيا واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الحدود "انتشار طبيعي".

ونقل مجلس السيادة، في بيان عن التعايشي، تأكيده على "استراتيجية العلاقات السودانية الإثيوبية، بوصفها ترتكز على المحافظة على أمن المنطقة والأمن الإقليمي".

وشدد التعايشي، على رغبة حكومة السودان في "عدم الدخول في أي إجراءات تؤثر على مسار العلاقات بين الدولتين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد هجوم أديس أبابا.. الجيش السوداني يسيطر على مناطق جديدة على حدود إثيوبيا

الجيش السوداني لـ إثيوبيا: لن نفرط في شبر واحد من أرضنا

العربية: هجوم إثيوبي وشيك وتحركات عاجلة للقوات السودانية على الحدود

بعد سقوط طائرة عسكرية على حدود إثيوبيا.. البرهان يتفقد القوات السودانية

طائرة عسكرية إثيوبية تخترق أجواء السودان.. وتحذير شديد اللهجة من الخرطوم

توتر المنطقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان.. تبادل الاتهامات بشأن ترسيم الحدود.. انفجار طائرة عسكرية سودانية تحمل أسلحة.. وإثيوبيا: لا يجب أن يفسر صمتنا خوفا

ترشيحاتنا

بدلًا من الأنف.. المسحة الشرجية أكثر دقة في اكتشاف كورونا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول إيقاف جهاد جريشة وطارق مجدى بسبب الأهلي

متهم بالتحرش بـ فنانين.. حبس طبيب شهير في الجيزة

كل يوم لمدة 18 شهرا.. حكاية خادم بلا ضمير هتك عرض طفلة بلا رحمة

مدربه السابق يكشف سر تعثر بواليا منذ انضمامه للاهلي ..فيديو

رئيس منظمة الصحة العالمية يحذر العالم من كارثة لن تترك أحدًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم

حُرمت من العيشة الملكية .. الأميرة فوزية أول امرأة عاملة في عائلة فاروق الأول