دراسة: ثلث عقارات الولايات المتحدة عرضة لكارثة طبيعية

ذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن نحو ثلث منازل الولايات المتحدة في خطر كبير للتعرض لكارثة طبيعية، وفقا لدراسة نشرت حديثًا.





وقالت دراسة جديدة أجرتها "كورلوجيك"، فإن ما يقرب من 35 مليون منزل، أو ما يقرب من ثلث مخزون الإسكان في البلاد، معرض لخطر كبير بحدوث كارثة طبيعية.





نظر باحثون في شركة البيانات العقارية في شدة وتواتر الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ووضعوا درجة مخاطر مركبة. تمثل هذه الدرجة متوسط ​​الخسارة السنوية لسبعة مخاطر فردية لحوالي 105 ملايين مبنى سكني في جميع أنحاء البلاد: الزلازل؛ حرائق الغابات. فيضانات داخلية عواصف الحمل الحراري الشديدة، عواصف الشتاء والأعاصير. والعواصف الاستوائية والرياح الساحلية.





تُظهر بيانات CoreLogic أن كل عقار تقريبًا في الولايات المتحدة معرض للخطر. قال فرانك نوثافت، كبير الاقتصاديين في CoreLogic، ”يجب أن تشجع الطبيعة غير المتوقعة لهذه الأحداث الشركات على الاستعداد بشكل أفضل للمخاطر المحتملة. يمكن أن يؤدي التأثير المتدفق لحدث كارثي، كما رأينا الوباء مؤخرًا، إلى اقتصاد هش مع ارتفاع مستويات البطالة والتأخر في سداد القروض العقارية.”





هذا النوع من البيانات وثيق الصلة بالموضوع بشكل متزايد حيث تتصارع أمريكا مع قضايا المناخ. أصدرت CoreLogic نتائجها يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي يستعد فيه الرئيس جو بايدن لإطلاق جهد جديد طموح لمكافحة تغير المناخ. من بين أمور أخرى، من المقرر أن تتناول خطته المجتمعات المتأثرة بشكل غير متناسب بتغير المناخ فضلًا عن البنية التحتية المستدامة.





في عام 2020، شهدت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من الأعاصير التي وصلت اليابسة بالإضافة إلى موسم حرائق الغابات الأكثر نشاطًا في تاريخ البلاد.





أسفرت 22 كارثة مرتبطة بالطقس أو المناخ عن أضرار لا تقل عن مليار دولار العام الماضي، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. كلفت الأحداث الـ 22 مجتمعة الأمة 95 مليار دولار من الأضرار والخطر على العقارات الأمريكية آخذ في الارتفاع.





ليس من المستغرب أن تكون العقارات الأكثر عرضة للخطر في كاليفورنيا وتكساس وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا ، على طول نهر المسيسيبي ، وفي مناطق تقع عبر مساحات شاسعة من سواحل الخليج والأطلسي.





تعادل عام 2020 عام 2016 كأكثر الأعوام المسجلة دفئًا، وفقًا لوكالة ناسا، والتوقع هو أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع إذا لم يتم فعل المزيد للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.