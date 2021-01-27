ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد علي رزق ينعى والد تامر شلتوت: البقاء لله وحده

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:46 م
محمد علي رزق
محمد علي رزق
Advertisements
محمد بدران
نعى الفنان محمد على رزق، والد صديقه المذيع تامر شلتوت، الذي توفي صباح اليوم بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشر محمد علي رزق، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق قائلاً: "البقاء لله وحده.. توفي والد صديقي وزميلي تامر شلتوت، صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الضهر والعزاء أمام المقابر ولا يوجد عزاء بالمنزل".

وكان الفنان تامر شلتوت، أعلن وفاة والده صباح اليوم الأربعاء قائلا” انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..و سيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل”.

وأضاف “اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ “.

وكان آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل"ختم النمر" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
محمد علي رزق ينعى والد تامر شلتوت: البقاء لله وحده
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل استغفار مستجاب يمحو جبال من الذنوب

دعاء للميت قبل صلاة الفجر بساعة من 15 كلمة يوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج

دعاء للزوج المتوفى .. أدعية وأذكار رددها أثناء الصلاة

هل يجوز الاستغفار للميت.. أمين الفتوى يجيب

وفاة والد الفنان تامر شلتوت

تشييع جثمان والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة

ترشيحاتنا

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

بعد استفزاز إسرائيلي.. إيران تهدد بتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض

للحضارة المصرية.. شركة أمريكية عالمية تعلن عن تصميم أضخم سفينة في نهر النيل

مفاجأة صادمة| اكتشفت زرع زوجها كاميرات مراقبة في غرفة النوم.. شاهد

كل يوم لمدة 18 شهرا.. حكاية خادم بلا ضمير هتك عرض طفلة بلا رحمة

مش شوكولاته| ابراهيم فايق يكشف سرا عن مروان محسن بمباراة الاهلي وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو