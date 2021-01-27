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منوعات

لازم يتقبض عليها.. غضب بمواقع التواصل من سيدة أهانت الشوكولاتة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
اصيب مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، بحالة من الذهول والصدمة؛ بعد أن شاهدوا سيدة تقوم بغسل الشيكولاته تحت المياه الساخنة في منزلها؛ لإذابتها والتخلص من طعمها الحلو. 

ووفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، نشرت إحدى السيدات مقطع فيديو لها، أثناء غسلها لقطعة شوكولاته، تحت مياه ساخنة، وانتهت في النهاية من إذابة الشيكولاته بالكامل، الأمر الذي آثار غضب رواد التواصل الإجتماعي . 

وعللت السيدة قيامها بتلك الحركة الغريبة بأنها تكره الحلوى، و ان أحد أصدقائها أهداها تلك الشيكولاته و أوضحت أنها لا تحب الحلوى التي تحتوي على نسبة سكر عالية فقامت بإذابة الجزء المغطى بالشيكولاته . 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع الفيديو، عبر صفحاتهم الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي، مطالبين بإلقاء القبض عليها بعد ذلك الفيديو السخيف الذي ظهرت فيه و هي تذيب الشيكولاته . 
 
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