لازم يتقبض عليها.. غضب بمواقع التواصل من سيدة أهانت الشوكولاتة

اصيب مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، بحالة من الذهول والصدمة؛ بعد أن شاهدوا سيدة تقوم بغسل الشيكولاته تحت المياه الساخنة في منزلها؛ لإذابتها والتخلص من طعمها الحلو.





ووفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، نشرت إحدى السيدات مقطع فيديو لها، أثناء غسلها لقطعة شوكولاته ، تحت مياه ساخنة ، وانتهت في النهاية من إذابة الشيكولاته بالكامل، الأمر الذي آثار غضب رواد التواصل الإجتماعي .





وعللت السيدة قيامها بتلك الحركة الغريبة بأنها تكره الحلوى، و ان أحد أصدقائها أهداها تلك الشيكولاته و أوضحت أنها لا تحب الحلوى التي تحتوي على نسبة سكر عالية فقامت بإذابة الجزء المغطى بالشيكولاته .



