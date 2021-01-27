ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يكشف عن شيء يسبب وفيات أكثر من كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:56 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن التلوث يحمل مخاطر وفاة أكثر من فيروس كورونا المستجد. 

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يوم الخميس إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية على تعزيز تحالفهما الثنائي، حيث توسع الصين قوتها الاقتصادية والعسكرية.

وبحسب "رويترز"، وقال سوجا للصحفيين إنهما اتفقا أيضا على ترتيب زيارة إلى سوجا للولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس" أن بايدن أيد نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وذلك نقلا عن البيت الأبيض.

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يدعو الأمريكيين للوحدة ويوجه تحذيرا لـ ترامب

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: مودي وبايدن

قادة العالم يهنئون بايدن ونائبته.. وهذا ما طالبوا به

رئيس كوريا الجنوبية: نأمل في عقد اجتماع مع بايدن لبناء الصداقة والثقة

بايدن يصدم بوتين في أول مكالمة هاتفية منذ دخوله البيت الأبيض

كوريا الجنوبية وأمريكا تؤكدان ضرورة العمل لحل القضية النووية الكورية الشمالية في عهد بايدن

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ.. أمريكا تعلن حالة التأهب

محاولة تسميم الرئيس التونسي.. تفاصيل

الدنمارك تتأهل الى المربع الذهبي لمونديال اليد بالفوز على مصر برميات الجزاء

كنز صحي .. 5 فوائد لتناول قشر البيض

البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي في مصدر فيروس كورونا

إعلان هام من الصحة العالمية بشأن لقاحي الصين سينوفاك وسينوفارم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو