ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هند صبري تتسلم وسام الفنون والآداب الفرنسي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تسلمت النجمة هند صبري مساء اليوم، من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art etblettres.

ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للكورونا.

على صعيد آخر تسلم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.

يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع».

وحصل عليه من قبل في درجاته المختلفة كل من  فيروز وماجدة الرومي وايشوريا راي والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.

أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحفي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أعلى تكريم رسمي.. الرئيس السيسي يحصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي

ختام مهرجان القاهرة.. الفيلم البريطاني"التيه" بطولة أمير المصري يفوز بجائزة هنري بركات

ختام مهرجان القاهرة.. التيه بطولة أمير المصري يفوز بجائزة الهرم الذهبي

صوفي تيرنر تهاجم الأمريكان بسبب عدم ارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

بعد انتهاء هذا الحدث.. احمد موسى يعلن عن استعداده لتنظيم احتفالية قوية اليوم

عبر 10 قاذفات.. الصين تهدد الولايات المتحدة

ما موعد إجراء امتحانات نصف العام للجامعات؟ .. التعليم العالي تجيب

بدلًا من الأنف.. المسحة الشرجية أكثر دقة في اكتشاف كورونا

مصر تتعادل مع الدنمارك في الشوط الثاني٢٨-٢٨ ويلجآن للوقت الإضافي

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو