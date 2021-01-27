دون شروط.. الزراعة تزف بشرى لـ صغار المزارعين عن مشروع البتلو





قال الدكتور مصطفى الصياد ، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية ، إن المشروع القومى للبتلو يستهدف صغار المزارعين والمربين مع عدم وجود أى اشتراطات أو ترخيص مع توفير مزرعة مطابقة للمواصفات.





وأوضح " الصياد" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المشروع القومى للبتلو يهدف لتوفير رؤوس ثروة حيوانية والذى ينقسم بدوره لمحورين أولهما الشق المحلى والذى يشتمل على عجول المحلى التى كان يتم ذبحها صغيرة والذى يتم تسمينها حتى وزن 500 كم والتى توفر لحوما وعائدا اقتصاديا لصغار المزارعين.





ولفت إلى أن المشروع يهدف أيضأ لتوفير الرؤوس المحسنة وراثيا وهى الأصناف الممتازة عالميا وتم إعطاؤها لصغار المزارعين بتكلفة 3.3 مليار جنيه .





وتابع أن القيادة السياسية منحت أيضا هذا المشروع 2 مليار جنيه زيادة لهذا المشروع من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير رؤوس عالية الانتاج بمعدل تحويل مرتفع لصغار المزارعين، مشيرأ إلى أن الادارات الزراعية منتشرة فى جميع قرى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنهم يمنحون صغار المزارعين حتى 20 رأس ماشية للفرد الواحد ولكل رأس ماشية 15 ألف جنيه للشراء و 5 آلاف جنيه للتخزين.





وتابع أن وزارة الزراعة لم توفر رؤوس ماشية فقط ولكنهم يوفرون لصغار المزارعين الإرشاد ، التدريب ، التاهيل ، والرعاية البيطرية الكاملة ، ومصدر الأعلاف المركزة ونسب البروتين ، مع توفير المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمحافظة على صحة الحيوانات.



