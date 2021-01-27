صحة النواب: نقترب من نهاية الموجة الثانية لكورونا وعلينا الحذر من الثالثة

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، تطورات الوضع الوبائي في مصر فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر في نهاية الموجة الثانية من الفيروس.





وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه من الممكن أن تدخل مصر في موجه ثالثة، محذرا المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.





وأكد ان سلالتي كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهرا في مصر، مشيرا الي أننا شهدنا انخفاضًا في إعداد الحالات المصابة بكورونا في المستشفيات بمصر.





ونوه بأن الدول الاوروبية تريد تطعيم شعوبها اولا بلقاح ضد كورونا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما وأكثر أمنا من لقاح فايزر.



