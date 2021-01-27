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أخبار العالم

الشرطة الروسية تعتقل شقيق المعارض أليكسي نافالني في عمليات تفتيش بموسكو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:23 م
أوليج نافالني وأليكسي
أوليج نافالني وأليكسي نافالني
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محمد عثمان
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة الروسية في موسكو، اعتقلت أوليج نافالني، شقيق المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، خلال عمليات تفتيش أجرتها السلطات في ممتلكات نافالني.

وقال إيفان جدانوف، مدير صندوق مكافحة الفساد الذي يعود لنافالني، عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه تمت مداهمة منزل أوليج، ومن غير المفهوم بعد لماذا تم احتجازه، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان أوليج نافالني أطلق سراحه عام 2018، بعد سجنه 3 سنوات ونصف بتهمة اختلاس الأموال.

وخرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع يوم السبت الماضي، للمطالبة بالإفراج عن نافالني، الذي تم اعتقاله في المطار فور وصوله إلى موسكو، عائدًا من ألمانيا، بعدما تلقى العلاج من عملية تسميم مزعومة تعرض لها.

وقالت الشرطة الروسية، إن تلك المظاهرات غير مصرح بها، واحتجزت ما يقرب من 4 آلاف شخص، بينما يخطط أنصار نافالني لمظاهرات أخرى يوم الأحد المقبل.
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