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وزير الشباب يكشف عن أول رسالة من رئيس الحكومة لمنتخب الشباب بعد مباراة الدنمارك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:00 م
منتخب اليد
منتخب اليد
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب كرة اليد قدم مباراة قوية أمام منتخب الدنمارك بطل العالم. 

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم رسالة شكر لـ المنتخب على ما تم اليوم فى المباراة، مؤكدًا ان رسالة الرئيس للمنتخب تعتبر الرسالة الثانية لهم.


وأشار إلى أنه تلقى رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي بعد انتهاء مباراة مصر، وطلب توصيلها للمنتخب، نصها "قدمتوا مباراة قوية وأداؤكم كان بطوليًا ومميزا".

ولفت إلى أن جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة أشادت بالتنظيم وأداء المنتخب كان مميزا للغاية. 

وأوضح أن المباراة فى غياب الجماهير تنقص 40% من قوتها، مؤكدا "لو الجماهير كانت موجودة كانت ستعطى المنتخب قوة بنسبة 40% في الأداء".

وأكد أن مصر مستمرة فى استضافتها للبطولات العالمية والكبيرة وما تم أسعد الجميع.

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