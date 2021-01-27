وزير الرياضة يوجه رسالة لمنتخب اليد: نثق بكم وننتظر التأهل لنصف نهائي المونديال

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة تحفيزية إلى لاعبى منتخب مصر لكرة اليد، قبل المواجهة المرتقبة مع الدنمارك في ربع نهائي البطولة التي تجمع المنتخبين في الساسة والنصف من مساء اليوم بصالة استاد القاهرة.





وجاء في مضمون الرسالة: "أن الجميع يثق في لاعبى المنتخب، وقدرتهم على إسعاد الشعب المصرى، بالفوز في لقاء اليوم ، والوصول الى منافسات الدور نصف النهائي ، ومن ثم التأهل الى المباراة النهائية ، و تحقيق اللقب ، خاصة وأن هذا ليس مستحيلا في ظل قوة الفراعنة وتميز أداؤهم ، وهو ما ظهر خلال المباريات التي تم خوضها منذ انطلاق البطولة وحتى الان".





ويشهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباراة مصرو الدنمارك المقرر ام تجمع المنتخبين في منافسات ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد ، و التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة، في السادسة والنصف من مساء اليوم.