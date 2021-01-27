لرصد احتياجات المواطنين..حياة كريمة تبدأ جولاتها بزفتى في الغربية

بدأت مؤسسة حياة كريمة بناء على المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها بمحافظة الغربية بقرى مركز زفتي والبالغ عددها 54 قرية.





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من جانبها قالت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام للمبادرة بمحافظة الغربية، أن الخطه ستشمل تطوير البنية التحتية والتي تشمل شبكات الطرق و تأسيس شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتواكب مع الزيادة السكانية.





كما أوضحت خطة تطوير المدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية ومنظومة النظافة وتحسين جودة البيئة والحياة لدي تلك القري تحت قيادة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.





وأشارت المنسق العام للمبادرة حياة كريمة أنه تم تقديم الكثير من المساعدات للأسر الفقيرة في بعض القري حيث تم دفع جدية التصالح فى مخالفات البناء لبعض الأسر التي ينطبق عليها الشروط والمعايير بمراكز السنطة وزفتي وقطور بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.



