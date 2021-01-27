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حوادث

عنتيلة المحلة.. فلاشة تحمل 40 فيديو إباحي واتهام بالزنا وتشكيك في نسب طفلها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:45 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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قسم المحافظات
أصبح مصطلح "العنتيل" مرتبطا في خيال الناس بالرجل الذي تنفضح كثرة علاقاته النسائية، إلا أن تكون سيدة "عنتيلة"، فهذه قصة أخرى والشاهد هو الزوج حيث حمل فلاشة بها 40 فيديو إباحيا، مثلما انتشرت فيديوهات "عنتيل المحلة" عام 2014، وهو مدرب كاراتيه كان يمارس الرذيلة مع نساء متزوجات. 

وشهدت المحلة الكبري بمحافظة الغربية حالة من السخط حيث أعرب الآلاف من أبناء المدينة غضبهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي علي خلفيه ظهور عنتيلة تعمل في مجال الطب البيطري بسبب خلافات أسرية فجرها زوجها باتهامها بالزنا لإبرائه من حقوقها الزوجية ورغبته في الانفصال عنها بدعوى خيانته حسب أقواله في البلاغ. 
 
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في ذات السياق، تباشر نيابه ثان المحلة بناء علي توجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بدء التحقيق في بلاغ تقدم به زوج بمدينة المحلة الكبرى، يتهم  فيه زوجته الطبيبة البيطرية وتدعي "س. ا" 32 سنة بالزنا، وينفي نسب طفله البالغ من العمر عامين.

وطالب الزوج فى البلاغ الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، بإجراء تحليل إثبات النسب DNA  لإثبات نسب الطفل له من عدمه بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشا  للزوجة وهي تمارس فيها الجنس. 

وكشف الزوج فى بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات معه والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.

وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدا أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرزيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

وأفادت مصادر أمنية بأن الزوج قدم فيديو واحد تظهر خلاله زوجته داخل غرفه نوم أثناء مضاجعه جنسية فضلا عن تعدد روايات الاتهام بالسمعه والشرف من ناحيته ولم يتأكد بعد صحه اتهاماته ضده وصحة الفيديو أو الصور المقدمة من جهته بأنها صحيحة أم مفبركة ولا يوجد فيديوهات جنسية مع أشخاص آخرين وأن كافة الصور قديمة وليس حديثة عقب فتره زواجهما.

وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.
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