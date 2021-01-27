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رياضة

ليكيب الفرنسية: سانت إيتيان سينهي تعاقده مع مصطفى محمد غدا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية فرنسية، مستجدات مفاوضات نادي سانت إيتيان مع الزمالك للحصول على توقيع مهاجم الفريق مصطفي محمد.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه بعد شهر من المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان بشأن مصطفى محمد؛ فإن الصفقة وشيكة الحدوث، وان غدا الخميس، هو موعد حسم الصفقة.


وفي نفس السياق، قال هاني حتحوت، إن الساعات المقبلة ستشهد القرار النهائي لمجلس إدارة الزمالك، بشان رحيل لاعبه مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي.

وأضاف هاني حتحوت  خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "إن مسئولي النادي التركي ينتظرون رأى الزمالك في العرض المقدم لضم مصطفى محمد والذي يتضمن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مقابل 2 مليون يورو، مع أحقية الشراء".

وأكد إن إدارة الزمالك تدرس العرض بجدية، وستعلن عن قرارها الرسمي خلال الساعات المقبلة، موضحا إن الزمالك متمسك بموقفه تجاه رفض عرض سانت إيتيان الفرنسي، ولكن الباب مفتوح أمام نظيره التركي.
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