ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مونديال اليد.. إسبانيا تحجز مقعدا في نصف النهائي على حساب النرويج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:12 م
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
Advertisements
حسام الحارتي

حجز منتخب إسبانيا لكرة اليد مقعدًا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021؛ بعد الفوز على نظيره منتخب النرويج فى ربع نهائي البطولة بنتيجة 31 /26، مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر من 13 حتي 31 يناير الجاري.


وتفوق الماتادور الإسباني خلال اللقاء بعد أن حسم منتخب إسبانيا نتيجة الشوط الأول أمام نظيره منتخب النرويج بالتقدم 21/ 15.


وفى الشوط الثاني واصل الإسبان تقدمهم وخطف تذكرة ربع النهائي وحسمت 8 منتخبات، في مونديال بطولة العالم لليد 2021 النسخة 27 المقامة، حاليا بمصر، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهي منتخبات إسبانيا والمجر من المجموعة الأولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة. 


وتستضيف مصر النسخة السابعة والعشرين من منافسات بطولة العالم لكرة اليد، في الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021، والتي تشهد مشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من القارات الخمس. وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، وسبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد.. منتخب النرويج يهزم سويسرا 31 - 25

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

مونديال اليد: مواجهة قوية بين السويد وقطر لحجز مقعد في نصف النهائي

صدام مصر والدنمارك الأبرز.. مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

مونديال اليد| مصر تتقدم على الدنمارك 8-6 في أول 15 دقيقة

ترشيحاتنا

رئيس صحة البرلمان يزف بشرى عن موعد انتهاء كورونا من العالم

لسبب غريب .. عروس تستغيث بوالدتها يوم الصباحية

حكم الشرع في ترك إذاعة القرآن الكريم تعمل ليل نهار.. الإفتاء تجيب

بيان عاجل من الأهلي.. النادي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

محمد صلاح يبعث برسالة للاعبي منتخب كرة اليد بعد الهزيمة من الدنمارك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتستخدمي السيشوار والمكواة باستمرار .. 5 نصائح لمعالجة الشعر التالف بشدة من الحرارة

شاهد.. تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة