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توك شو

عائلة ترامب تتنصل منه.. ميلانيا تترك المنزل وإيفانكا تستقل مع كوشنر وشقيقته تتبرأ من لقب العائلة.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:51 م
عائلة ترامب
عائلة ترامب
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التوك شو
قالت قناة الغد فى تقرير لها أنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لتأسيس حزب سياسي جديد، لكي يجمع حوله أنصاره، يحاول أقرب الناس إليه الابتعاد عنه.

وصرح مساعد إيفانكا ترامب- الابنة الأصغر لترامب- بأنها وزوجها جاريد كوشنر، غادرا إلى شقتهما على شاطئ ميامي.

وتشير تقارير إلى أن زوجة الرئيس السابق ميلانيا ترامب تعد الدقائق للحصول على الطلاق، وذلك بعدما غادرت إلى نيويورك وتركته في فلوريدا، كما ستقوم ماري ترامب شقيقته الكبرى، بالتنصل من اسم العائلة حتى لا تضر بمستقبلها وذلك بحسب ديلي ميل البريطانية.

وقال محللون إن الزوجين في "حالة رعب" حول مصير مستقبلهما بعد الخروج من البيت الأبيض، ومدى تورطهما مع ترامب.

وتسعى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لمحاكمة دونالد ترامب بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس قبل أن يسلم السلطة لجو بايدن، الذي بدأ عمله في 20 يناير الجاري.
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