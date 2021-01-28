إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالقرب من كمين الصفا على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الصفا ، وقد أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.





وقد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما انتقلت سيارات الإسعاف فور تلقى البلاغ إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور .



