شهية ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل والجبن

مكرونة بالبشاميل والجبن من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص لمذاقها المميز، فالنقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل والجبن من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.





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مقادير مكرونة بالبشاميل والجبن

مكرونة فرن مسلوقة

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

بهارات

جوزة الطيب

ثوم بودرة

بصل بودرة

فلفل رومي اخضر

زبدة

لبن

دقيق

كريمة

جبنة شيدر أحمر وأصفر

جبنة موتزاريلا

مكعب مرقة

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود









طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والجبن

-تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والبهارات وجوزة الطيب وبودرة البصل وبودرة الثوم والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود فى الزيت أو الزبدة على النار

-يضاف الفلفل الرومي وصلصة الطماطم والقليل من الماء ويقلب كل الخليط

-يشوح الدقيق فى الزبدة على النار

-تضاف التوابل واللبن ويقلب كل الخليط على النار

-يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود ومكعبات المرقة والماء حسب الرغبة

-يوضع جزء من البشاميل فى البايركس مع القليل من الكريمة

-تخلط الجبنة المبشورة مع اللحمة المفرومة وجزء من البشاميل والمكرونة

-يقلب خليط المكرونة وتوضع فى البايركس

-يضاف على الوجه المزيد من البشاميل والجبنة

-توضع فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه

-تقدم المكرونة







