طريقة عمل مكرونة بالفراخ بـ 3 وصفات لذيذة ومتنوعة

تأتى المكرونة على رأس قائمة الاطعمة اللذيذة التى تزيد من افراز هرمونات السعادة لذا نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالدجاج بـ 3 وصفات لذيذ لمجموعة من الشيفات.

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طريقة عمل مكرونة بالدجاج و الكاجون

للشيف اماني رفعت

مقادير مكرونة بالدجاج و الكاجون

مكرونة مسلوقة

نصف كيلو صدور دجاج شرائح

تتبيلة الكاجون

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كزبرة

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة اوريجانو

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبة فلفل احمر شرائح رفيعة

حبة فلفل اصفر شرائح رفيعة

كوب مشروم فريش شرائح

حبة بصل احمر شرائح رفيعة

3 فصوص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مكعبات صغيرة

نصف كوب مرقة دجاج

ثلث كوب لبن

دقيق

3 ملعقة كبيرة جبنة كريمة

ملح مجروش

فلفل إسود مجروش

2 بصل اخضر مفروم

طريقة تحضير مكرونة بالدجاج و الكاجون

* اخلطى مكونات الكاجون و تقلب جيدا و تقطع الدجاج شرائح رفيعة و تتبل مع ملعقة زيت زيتون و سخنى طاسة بها زيت زيتون و ضيفى الدجاج يشوح





* اخلطى الدقيق و الكريمة و اللبن ترفع الدجاج و تترك جانبا ضعى الفلفل الالوان مكانها و البصل





* ضيفى الثوم و البصل ثم المشروم مع جزء من التتبيلة لمدة 3 الى 4 دقائق





* ضعى المرقة مع خليط الكريمة ثم ضيفى المكرونة و تترك قليلًا و ترفع و تقدم مع الدجاج و البصل الاخضر





مكرونة بالدجاج و الفلفل الألوان

نجلاء الشرشابى

مقادير مكرونة بالدجاج و الفلفل الألوان

مكرونة قلم

صدور دجاج فيليه شرائح

فلفل ألوان

ثوم

بصل

بهارات

صلصة طماطم

زيتون

زيت

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بالدجاج و الفلفل الألوان

* يشوح البصل فى الزيت على النار مع الملح والفلفل الأسود و تضاف صدور الدجاج والبهارات ثم صلصة الطماطم ثم يضاف الثوم والفلفل الألوان





* تسلق المكرونة فى الماء المغلى على النار والمضاف له ملح





* تصفى المكرونة المسلوقة وتضاف إلى خليط الدجاج و يضاف الملح والفلفل الأسود ثم تغرف المكرونة وتزين بالزيتون وتقدم









مكرونة بالدجاج والصلصة الإيطالية

غادة التلي

مقادير مكرونة بالدجاج والصلصة الإيطالية

1 كيس مكرونة

4 صدور دجاج بصل

3 فص ثوم

نصف كوب زيتون أسود

1 كوب مشروم

1 مكعب مرق

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب عصير طماطم

1 فلفل أخضر

1 فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة زعتر

نصف كوب ريحان

4 ملعقة كبيرة

زيت زيتون

ملح وفلفل

جبنة بارميزان مبشورة للوجه

طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصلصة الإيطالية

* في حلة على النار يوضع زيت زيتون تقطع صدور الدجاج مكعبات متوسطة وتوضع في الحلة لتأخذ لون





* يضاف البصل المفروم ويقلب مع الدجاج يضاف الثوم المفروم وملح وفلفل و يضاف الفلفل الأخضر والأحمر والمشروم و يضاف عصير الطماطم والصلصة ويقلب الخليط جيدا



