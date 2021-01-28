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افتتاح 2310 وحدات سكنية .. محافظ البحر الأحمر: المشروعات التي نقيمها بناء على خطة مسبقة.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 02:46 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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إبراهيم القادري
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المشروعات التي تقام في المحافظة بناء على خطة مسبقة وعندما توليت المنصب لم يكن لدي دور الا متابعة ما تبقى من تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع .

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولى المصرية ": "هناك العديد من المشروعات في الغردقة قمت بها خلال فترة تولي المنصب ومنها افتتاح 2310 وحدة سكنية بالإضافة إلى افتتاح محطة لتحلية المياه بالمعالجة الثلاثية في مدينة مرسي علم وفتح وحدة صحية في مدينة حلايب  .

واوضح عمرو حنفي : قمنا بافتتاح المركز الخدمي في مدينة القصير وهذا يعمل على تقديم الخدمة للمواطنين ومنها نقل البطاقات التموينية من محافظة أو منطقة إلى أخرى .
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