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منوعات

لقطات مفزعة.. لحظة تسلل عشرات العناكب لغرفة نوم عبر سقف متصدع.. شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 03:54 ص
لحظة تسلل عشرات العناكب
لحظة تسلل عشرات العناكب لغرفة نوم عبر سقف متصدع
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هدير علاء
في لقطات مفزعة، وثقت امرأة أسترالية لحظة تسلل عشرات العناكب إلى غرفة نوم ابنتها بصورة مفاجئة عبر صدع في السقف، وانتشار هذه العناكب على نحو سريع لتغطي السقف وكافة جدران الغرفة، الأمر الذي تسبب في صدمة لا توصف للأم وعائلتها.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن هذه الواقعة حدثت بأحد المنازل السكنية بمدينة "سيدني" في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، وقد شاركت مالكة المنزل، والتي لم يشر إلى هويتها، اللقطات الخاصة بالعناكب التي غزت محل سكنها مع صديقة لها، والتي شاركتها بدورها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.


وعلقت هذه السيدة قائلة إن العناكب التي تظهر في هذه اللقطات سريعة وكبيرة الحجم ولديها القدرة على القفز، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه قد تمت بالفعل السيطرة على غزو العناكب وإخراجها من المنزل، دون توضيح كيفية حدوث ذلك على وجه التحديد.

لكنها أفادت بأن العناكب بدت من فصيلة "Huntsman spider" أو "العناكب الصيادة"، وهي فصيلة غير مؤذية إلى حد ما، ويعد ظهورها في المنازل الأسترالية أمرًا شائعًا، لكن غزوها لمنزل بهذا الشكل يعتبر أمرًا مخيفًا بدون شك.


وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على واقعة مماثلة واجهتها امرأة أسترالية أخرى العام الماضي، حيث فوجئت بغزو عناكب من الفصيلة ذاتها لبيتها، وشاركت مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يرصد عثورها على أنثى عنكبوت من فصيلة "العناكب الصيادة" وصغارها تحت لوحة معلقة على أحد الجدران، وعلقت على الفيديو قائلة: "فقط في أستراليا".
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