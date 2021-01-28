على مساحات السيارة.. فأر يرعب سيدة أثناء انطلاقها على طريق سريع.. فيديو وصور

صُدمت سيدة أثناء انطلاقها بشاحنتها على طريق سريع إثر ظهور فأر أمامها دون سابق إنذار، حيث تسلل من تحت غطاء محرك الشاحنة وبدأ يركض يمينًا ويسارًا على ماسحات الزجاج الأمامي.





وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفأر أثناء تحركه على ماسحات الزجاج الأمامي للشاحنة المنطلقة على أحد الطرق السريعة في مقاطعة "كينت" بإنجلترا.









يذكر أن قائدة السيارة، وتُدعى "سالي هول"، كانت في جولة برفقة زوجها "كولين" عندما لمحت الفأر المتسلل، والتقط الزوج مقطع الفيديو للفأر في الوقت الذي كانت فيه الشاحنة تتحرك بسرعة 55 ميلًا في الساعة، وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفأر اختفى مرة أخرى تحت غطاء المحرك لبقية الجولة حتى استطاعت "سالي" إخراجه وإبعاده عن شاحنتها.





ونقلت "ديلي ميل" عن "سالي هول" ذات الـ55 عامًا قولها إنها كانت قد تركت الشاحنة مركونة دون استخدام لعدة أسابيع بجوار ملعب، وقد تسلل الفأر على الأرجح إليها في تلك الأثناء، مؤكدة أن ظهور الفأر أمامها أصابها بصدمة إلى جانب أنها كانت قلقة من أن يقفز الفأر أو يسقط من فوق ماسحات الزجاج الأمامي كونها من محبي الحيوانات بصفة عامة.









وأضافت أنه لم يكن آمنًا بالنسبة إليها وزوجها أن يتوقفا في منتصف الطريق السريع، لكنها فور أن استطاعت التوقف على جانب طريق أطلقته في حقل قريب دون أن يلحق به أذى.