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أخبار العالم

لودريان يدعو بلينكن لمواصلة مكافحة تنظيم داعش

الخميس 28/يناير/2021 - 05:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء على ضرورة مواصلة مكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار لودريان إلى "أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب" في الشرق الأوسط وكذلك في منطقة الساحل.

من ناحيته، أبرز بلينكن رغبة بلاده في "مواصلة التعاون الوثيق" مع فرنسا في مكافحة الإرهابيين بمنطقة الساحل، من دون توضيحات أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب قد خفض الحضور العسكري الأمريكي في العراق إلى 2500 عنصر قبيل تنصيب خلفه جو بايدن.

وتخشى فرنسا من تعزّز قوة تنظيم داعش في العراق وسوريا الذي تشارك في مكافحته ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن.



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