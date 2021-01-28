يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق اللحمة.





مقادير لحمة موزة بخل العنب

2 ملعقة زيت بصل ثوم

4 عود روزماري

4 فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح

نصف كوب خل العنب الأحمر

عصير عنب أحمر

1 و نصف كوب مرق اللحم

كوسة

بطاطس جزر





طريقة تحضير لحمة موزة بخل العنب الأحمر:

* في الطاسة تقطع اللحمة وتأخذ صدمة وتترك حتى تتحمر.

* ثم يضاف عليها الروزماري والملح والفلفل والبهارات.

* ثم يضاف البصل المكرمل ثم يضاف عصير العنب مع خل العنب.

* يقطع الخضار بشكل دائري أو مكعبات كبيرة ثم يقلى في الزيت نصف قلية حتى لا يتكسر ثم يضاف إلى اللحمة.

* ثم تترك حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز بالخضار.