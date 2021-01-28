يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل لحمة موزة بخل العنب الأحمر بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق اللحمة.
مقادير لحمة موزة بخل العنب
2 ملعقة زيت بصل ثوم
4 عود روزماري
4 فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح
نصف كوب خل العنب الأحمر
عصير عنب أحمر
1 و نصف كوب مرق اللحم
كوسة
بطاطس جزر
طريقة تحضير لحمة موزة بخل العنب الأحمر:
* في الطاسة تقطع اللحمة وتأخذ صدمة وتترك حتى تتحمر.
* ثم يضاف عليها الروزماري والملح والفلفل والبهارات.
* ثم يضاف البصل المكرمل ثم يضاف عصير العنب مع خل العنب.
* يقطع الخضار بشكل دائري أو مكعبات كبيرة ثم يقلى في الزيت نصف قلية حتى لا يتكسر ثم يضاف إلى اللحمة.
* ثم تترك حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز بالخضار.