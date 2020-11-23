طريقة تحضير لانشون لحمة وفراخ بخطوات بسيطة

* ويطهى في ماء مغلي على النار

* أو يوضع الخليط في زجاجة بلاستيكية شرط أن تكون مفرغة من الهواء نهائيا

* ثم يلف مرة أخرى بورق الفويل

* يلف على شكل أسطواني وتفرغ من الهواء تماما

* يفرد الخليط على ورق سترتش

* ثم يضاف خليط الجيلاتين ويخلطوا جيدا

* في الكبة يخلط الدجاج مع البصل والجزر وماء البنجر وبودرة البصل وبودرة الثوم والملح والفلفل

* يذوب الجيلاتين في قليل من الماء المغلي ويترك جانبا

* ثم تنسل جيدا

* تسلق صدور الدجاج في ماء مغلي

2 و نصف ملعقة كبيرة جيلاتين

ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير اللانشون في المنزل.

طريقة عمل اللانشون اللحمة

مقادير لانشون لحمة

كوب دقيق

كوب زيت

ربع كيلو لحمة مفرومة

5 بيضة

4 مكعب مرقة لحمة

ملعقة كبيرة بصل بودرة

نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

4 مثلث جبنة

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير لانشون لحمة

* إخلطى فى الكبة الزيت والدقيق ثم ضيفى الجبنة ومكعبات المرقة





* ضيفى البيض والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود





* ضيفى اللحمة المفرومة على مراحل مع الاستمرار في الخلط





* صبى الخليط فى كيس حرارى وإفرغيه من الهواء ثم ورق نايلون وورق المونيوم





* إسلقى اللانشون فى الماء لمدة ساعتين ونصف ثم إتركي اللانشون ليبرد ثم قطعيه وقدميه



