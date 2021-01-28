بالتعاون مع جامعة طشقند بأوزبكستان.. كلية السياحة والفنادق حلوان تنظم محاضرات عن السياحة بمصر

ينظم مكتب العلاقات الدولية ب جامعة حلوان سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية بدولة أوزبكستان، وذلك تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.





ويقوم بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب كلية الاقتصاد والسياسة والسياحة للشرق خلال الفترة من يناير الى مارس ٢٠٢١.





يشارك فى تقديم المحاضرات د. سها محمد عبد الوهاب عميد الكلية، ود. ايمان حلمى، ود. منى رأفت، ود. سامح جمال ود. مارى كيبليان.











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أشادت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالعلاقات الوطيدة مع جامعة طشقند وتنوع أوجه التعاون المشترك الذى يسهم بدور كبير فى تعزيز التواجد الدولى لجامعة حلوان من خلال مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس فى محاضرات دولية تعكس تميز السياحة المصرية وإقبال الدول المختلفة على الدراسة المتعمقة للتراث المصرى.



