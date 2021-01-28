مصر للطيران تسير 60 رحلة اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الخميس، 60 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 6630 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 60 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بيروت، جدة، أكرا، لندن، ندچمينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، الدمام، باريس، موسكو، أسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، ڤيينا، دبي، بغداد، بحرين، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس ابابا، چوهانسبرج، الخرطوم، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6630 راكبا.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.