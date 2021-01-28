صدق أو لا تصدق.. أم كلثوم وعبدالوهاب أول من غنى مهرجانات في مصر..فيديو

يعتقد البعض أن انتشار أغانى المهرجانات والاغانى الهابطة نتاج تفكك المجتمع وانتشار السلوكيات المجتمعية الخاطئة بين الشباب، ونسيان العادات والتقاليد الأصيلة التى تربينا عليها منذ مئات السنوات، ولكن اتضح ان تلك الاعمال قديمة حيث انتشرت في بدايات الاربعينيات من القرن الماضي فقد كانت الحاجة للمال والانتشار السريع وايضا نوعية الجمهور انذاك كلها عوامل ساعدت علي تواجد مثل هذه الاعمال الهابطة.
لم تقتصر تلك الاعمال علي مطربين مغمورين في تلك الفترة ولكنها انتشرت وتغنى بها مشاهير المطربين منهم ام كلثوم انذاك وبديعة مصابني و السلطانة منيرة المهدية والفنان الاشهر الشيخ سيد درويش.
الخلاعة مذهبى
وغنت سيدة الغناء العربى أو الست كما يطلق عليها أغنية فى بداياتها جعلت محبيها ومتابعيها يثورن عليها ويغضبون منها لانسياقها وراء الموضة، حيث سجلت لإحدى شركات الأسطوانات أغنية من ألحان الدكتور صبري النجريدي، الذي كان يتميز بألحانه الخفيفة المرحة ومطلعها: «الخلاعة والدلاعة مذهبي من زمان»، ولما طرحت الأسطوانة في الأسواق، إذا بمحبي فن كوكب الشرق «أم كلثوم» يلومونها على انسياقها وراء موضة العصر من الأغاني الهابطة الخليعة.
فسارعت أم كلثوم إلى جمع الأسطوانات من الأسواق، بعد أن دفعت تعويضًا لشركة إنتاج الأسطوانة.
ولكنها عادت وغنت الأغنية من جديد، بعد أن أجرى أحمد رامي تعديلًا على الكلمات، فأصبح مطلعها «الخفافة واللطافة مذهبي من زمان».
سيجارة وكاس
كما غنى محمد عبد الوهاب، موسيقار الأجيال، أغنية تتناسب مع لغة العصر آنذاك، والذى كان منتشر فيه شرب الخمور وغيرها من المشروبات الروحية، حيث انتشرت فى الآونة الاخيرة تلك الأغنية للفنان محمد عبد الوهاب والتى تحمل عنوان " سيجارة وكاس"، وجاءت كلمات تلك الأغنية كالتالى " " الدنيا سيجارة وكاس للى هجروه الناس.. يا ويل اللى مالوهش كاس.. آه يا ويله.. لما بيوعدنى حبيبى ويسوق عالقلب دلاله.. أشرب على قد نصيبى ولوحدى أناجى خياله".
تعالى قابلنى
ومع انتشار موجة الاغاني الهابطة قررت منيرة المهدية غناء طقطوقة صغيرة بعنوان (تعالي قابلني ,,بعد العشاء يحلي الهزار والفرفشة ) وقام بتلحينها لها الموسيقار الاشهر محمد القصبجي ومن تاليف الشاعر يونس القاضي.
ارخي الستارة
كما اشتهرت لها أغنيتها ارخى الستارة، والتى كانت تتغزل فيها فى حبيبها، وكانت كلماتها " "ارخي الستارة اللي في ريحنا لاحسن جيرانا تلمحنا.. يا مبسوطين يا مزقططين يا مفرفشين أوي ياحنا".