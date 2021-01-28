صدق أو لا تصدق.. أم كلثوم وعبدالوهاب أول من غنى مهرجانات في مصر..فيديو

يعتقد البعض أن انتشار أغانى المهرجانات والاغانى الهابطة نتاج تفكك المجتمع وانتشار السلوكيات المجتمعية الخاطئة بين الشباب، ونسيان العادات والتقاليد الأصيلة التى تربينا عليها منذ مئات السنوات، ولكن اتضح ان تلك الاعمال قديمة حيث انتشرت في بدايات الاربعينيات من القرن الماضي فقد كانت الحاجة للمال والانتشار السريع وايضا نوعية الجمهور انذاك كلها عوامل ساعدت علي تواجد مثل هذه الاعمال الهابطة.





لم تقتصر تلك الاعمال علي مطربين مغمورين في تلك الفترة ولكنها انتشرت وتغنى بها مشاهير المطربين منهم ام كلثوم انذاك وبديعة مصابني و السلطانة منيرة المهدية والفنان الاشهر الشيخ سيد درويش.





الخلاعة مذهبى





وغنت سيدة الغناء العربى أو الست كما يطلق عليها أغنية فى بداياتها جعلت محبيها ومتابعيها يثورن عليها ويغضبون منها لانسياقها وراء الموضة، حيث سجلت لإحدى شركات الأسطوانات أغنية من ألحان الدكتور صبري النجريدي، الذي كان يتميز بألحانه الخفيفة المرحة ومطلعها: «الخلاعة والدلاعة مذهبي من زمان»، ولما طرحت الأسطوانة في الأسواق، إذا بمحبي فن كوكب الشرق «أم كلثوم» يلومونها على انسياقها وراء موضة العصر من الأغاني الهابطة الخليعة.





فسارعت أم كلثوم إلى جمع الأسطوانات من الأسواق، بعد أن دفعت تعويضًا لشركة إنتاج الأسطوانة.





ولكنها عادت وغنت الأغنية من جديد، بعد أن أجرى أحمد رامي تعديلًا على الكلمات، فأصبح مطلعها «الخفافة واللطافة مذهبي من زمان».











