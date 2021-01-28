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أخبار العالم

جانتس لـ قائد أركان إسرائيل: الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:04 م
جانتس
جانتس
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سمر صالح
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس التصريحات التي ندد فيها قائد الأركان أفيف كوخافي بسعي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.


وأعرب جانتس، أثناء مؤتمر صحفي، عن قناعته بأنه لم يكن يتعين على كوخافي الإدلاء بمثل هذه التصريحات.


وقال: "إيران نووية تمثل خطرا على العالم والمنطقة وتحديا يهدد أمن إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن تكون إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بأي طريقة، لكن الخطوط الحمراء ترسم في الغرف المغلقة".


ووصف كوخافي الثلاثاء الماضي خطط إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بأنها "سيئة"، وأكد أنه أصدر توجيهات بإعداد خطط عسكرية جديدة لاستهداف برنامج طهران النووي.
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