لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت الحكومية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد ، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية ، وتوعية المواطنين العاملين والمترددين على كافه المنشأت بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة ومراعاة المسافات البينية والأبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا علي سلامة الجميع.





قامت رئاسة حى أول الزقازيق برئاسة بحمله لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات و البوسطه و مولد النبي ومنطقة الحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع الفلوجه وميدان عرابى وميدان التحرير من أجل توفير مناخ صحي وتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة الجميع.





كما قامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بتعقيم ديوان عام الوحدة المحلية بالبلاشون وماكينات الدفع الإلكتروني بالبلاشون ومبني الوحده المحليه بكفر أيوب ووحده الشئون الإجتماعيه كفر أيوب و مكتب تموين كفر أيوب والجمعيه الزراعيه بكفر أيوب ووحده صيانه كفر أيوب.

كما تم تعقيم مبني الوحدة المحليه العدليه و مدرسة عرب الرملية التابعة لقرية الشغانبة و ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف ومكتب الضرائب العقارية بأولاد سيف ومبنى جمعية الهلال الأحمر بأولاد سيف والمصالح الحكوميه بقريه سلمنا التابعة لأنشاص الرمل.





كما قامت رئاسة المركز وشباب مبادرة أراده شعب الشرقية (فريق بلبيس) بتعقيم وتطهير الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة بلبيس كأحد أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعلي جانب اخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 449 لسنة 2021 ، بتكليف إيهاب محمد محمد حسين من العاملين برئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالدرجة الأولى التخصصية القانون للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات.





كما قرر المحافظ إنهاء تكليف محمد الهواري إبراهيم العزوني من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالدرجة الأولى تخصصية بالمجموعة النوعية بوظائف التنمية الإدارية ، من القيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات، ونقله للعمل بديوان عام المحافظة ، على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية .





أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ولإعادة تنظيم العمل، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري ، وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.