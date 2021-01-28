برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين من قادة الإمارات

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.





ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، الاثنين الماضي، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.





وأصدر الديوان الملكي بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" جاء فيه "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 هـ في مدينة الرياض".



