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محافظ بورسعيد: تدشين 5 مصانع وتوفير 15 ألف فرصة عمل في 3 سنوات..فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 12:47 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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ياسمين القصاص

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت تدشين 5 مصانع استراتيجية عملاقة في السنوات السابقة، منها مصنع لإنتاج زيت الطعام، ومصنع لتعبئة وتغليف الأسماك الذي يصدر السمك لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، ومصنع آخر لإنتاج اللمبات الموفرة "ليد" إذ يغطي السوق المحلي ويصدر لمعظم الدول العربي، ومصنع لإطارات السيارات، وكل ذلك في أقل من 3 سنوات.

 

وأضاف الغضبان خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر  الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن هذه المصانع وفرت عملة صعبة لمصر ووفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب، وجرى رفع طبقة من متوسطي المستثمرين إلى كبار رجال الأعمال.

 

وتابع محافظ بورسعيد: "في الماضي كان يشعر المواطن في المحافظة ببورسعيد، لكن هذا الأمر تغير وأصبح المواطنون يشعرون بالرضا، فمثلًا كانت منظومة التأمين الصحي الشامل حلما لهم، وأصبحت بورسعيد أول محافظة نموذجية تشهد تطبيق هذا النظام، وجرى تنفيذ فيها أكثر من 40 ألف عملية جراحية ولم يعد لدينا أي قوائم انتظار في العمليات".

 

وأوضح، أن بورسعيد هي أول محافظة رقمية في مصر تشهد تطبيق معظم الخدمات الحكومية إلكترونيًا: "ممكن المواطن في أي مكان يطلع بطاقة تموين أو يروح المراكز التكنولوجية التابعة لخدمة التموين ليحصل على خدمة بأعلى مستوى، بالإضافة إلى خدمات المرور والشهر العقاري والمأذون الشرعي".

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