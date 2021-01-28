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تعليم

الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية.. ورشة عمل بجامعة حلوان السبت

الخميس 28/يناير/2021 - 01:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر - إسلام خالد
تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل عن «الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية»، وذلك عبر تطبيق زووم، أُعدت  للمهتمين بالبحث العلمي في المجالات الإنسانية والاجتماعية. 

وتقام ورشة العمل تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

وأفاد الدكتور محمد القصاص، بأن عقد هذه الورش يأتي تأكيدًا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

 يُحاضر في ورشة  العمل الدكتور أحمد ربيع حسنى المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان.

تناقش ورشة العمل تعريف الإحصاء، والتعريفات والمحددات الإحصائية مثل المتغيرات الكمية والكيفية، العروض البيانية والعروض الجدولية، مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت، ومعاملات الارتباط.

هذا وتبدأ فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 30 يناير 2021، وذلك عبر تطبيق زووم من خلال الرابط التالى
https://us02web.zoom.us/j/81878497081?pwd=UFBoM0IwVm5OTEpqVUpVQWxqaGNBQT09

الإحصاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية.. ورشة عمل بجامعة حلوان السبت
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