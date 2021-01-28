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حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة القصبجي فى الجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة شخص أسفل كوبري القصبجى فى المنيب.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد العثور على جثة شخص أسفل كوبري القصبجى بالمنيب، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص مرتديا ملابسه بالكامل بدون آي إصابات ظاهرية فى الجسد، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية سبب الوفاة أن يكون طبيعيا بدون شبهة جنائية.
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