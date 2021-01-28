«تموين الشرقية» تُصادر 1750 كيلو مصنعات غذائية منتهية الصلاحية

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضحت وكيلة الوزارة إن إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة المهندس جابر مأمون مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التجارية بالإدارة قاموا بحملة تفتيشية بناحية حي ثان الزقازيق وأثناء المرور تم التحفظ على سيارة نصف نقل محملة بشكائر خلطة دجاج مقرمش بارد وحار منتهية الصلاحية، حيث قام المخالف بتغيير تاريخ الإنتاج وفترة صلاحية لمدة عام وتم التحفظ على 175 شيكارة زنة الشيكارة 10 كيلو جرامات بإجمالي 1750 كيلو جرامًا، وتم تحرير محضر رقم 221 لسنة 2021 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق انه أظهر تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2021 عن تحقيق جامعة الزقازيق تقدما ملحوظا عالميا حيث تحسن ترتيب الجامعة باكثر من 180 مركزًا وحققت الزقازيق المركز 1460 عالمياً فى حين كان ترتيب الجامعة 1640 للعام السابق، مشيرًا إلي أن تصنيف ويبومتركس الدولي هو أكبر تصنيف من حيث عدد الجامعات المصنفة.

وأشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيبًا عالميًا متميزًا حيث إنه طبقًا لتصنيف ويبومتركس 2021 والذي ضم هذا العام 12006 جامعة عالميا وجاءت جامعة الزقازيق في المركز 1460.. كما أن التصنيف اشتمل على 1907 جامعة إفريقية جاءت جامعة الزقازيق في الترتيب رقم 24.

وأشار "شعلان" إلى أنه شمل التصنيف 1216 جامعة عربية و كان ترتيب جامعة الزقازيق 22. كما شمل التصنيف 72 جامعة مصرية و جاءت جامعة الزقازيق فى المركز السابع محليا اى ان جامعة الزقازيق ضمن افضل 2% من الجامعات على مستوى الوطن العربي وضمن افضل 10% على مستوى القطر المصري.





وأكد رئيس الجامعة علي تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلي مستوي أفضل الجامعات العالمية.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الإعلان عن تصنيف ويبومتركس العالمي للجامعات طبقًا لـلعديد من المعايير مقسمة الى ثلاثة معايير رئيسية وهى ثراء المحتوى على موقع الجامعة و يقيس بعدد مرات الوصول لمحتوى موقع الجامعة, عدد مرات الاستشهاد لأبحاث اعلى 210 باحث على مستوى الجامعة و أخيرا عدد الأبحاث التى تقع ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر استشهادا فى 26 مجالاً تخصصياً.

وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة من أعضاء هيئة التدريس، والتى تعد أحـد أهـم أسـس وعناصـر العمليـة التعليميـة؛ حيـث إن لـها أدوارًا واضحـة فـي المجـالات الثلاث الرئيسـة التـي يقـوم عليهـا العمـل الجامعـي وهى: التدريـس، والبحـث العلمـي، وخدمـة المجتمـع ، بما يجعل جامعة الزقازيق مميزة ومتقمدة فى كافة التصنيفات العالمية والإقليمية والمحلية.