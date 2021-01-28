الأوقاف تواصل حملتها بتعقيم المساجد وتؤكد: الالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل على وعي الإنسان بالمخاطر

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس 28/ 1/ 2021م حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا .

ويؤكد القطاع الديني أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء دليل على وعي الإنسان بالمخاطر ، وحب الوطن ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .

ويسرنا أن ننشر مجموعة من صور النظافة والتعقيم الواردة إلينا من المديريات على مستوى الجمهورية.