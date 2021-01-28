بتكلفة 49 مليون جنيه.. إنشاء موزع كهرباء منشأة صهبرة بديرب نجم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف علي قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء موزع كهرباء منشأة صهبرة ذو الجهد المتوسط بمركز ومدينة ديرب نجم , وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية منشأة صهبرة والقري المجاورة لها والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح – بلبيس – أبو حماد - ديرب نجم – كفر صقر ) بتكلفة 619 مليون جنيه ، مشيرا الي أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي , مشددًا على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين .

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من جانبه أوضح المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف عليى قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة ، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء منشأه صهبرة ذو الجهد المتوسط بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 90 % والإنشاءات المدنية 100% والمهمات الكهروميكانيكية 95% وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها أوضحت وكيلة الوزارة إن إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة المهندس جابر مأمون مدير الإدارة ومفتشي الرقابة التجارية بالإدارة قاموا بحملة تفتيشية بناحية حي ثان الزقازيق وأثناء المرور تم التحفظ على سياره نصف نقل محملة بشكائر خلطه دجاج مقرمش بارد وحار منتهية الصلاحية ، حيث قام المخالف بتغيير تاريخ الإنتاج وفترة صلاحية لمدة عام وتم التحفظ على 175 شيكارة زنة الشيكارة 10كيلو جرامات بإجمالي 1750 كيلو جرام ، وتم تحرير محضر رقم 221 لسنة 2021 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.