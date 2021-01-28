صالات المنيا تغرد بصدارة الدوري وتمطر شباك ميت عقبة في عقر داره بسداسية

غرد فريق كرة الصالات بنادي المنيا منفردا بصدارة الدوري الممتاز، عقب تحقيق فوزا قويا على فريق ميت عقبة بعقر داره بستة أهداف مقابل هدفين.





ودخل فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني الشاب بسيوني، المباراة لمواصلة نغمة الانتصارات كعادته هذا الموسم، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق ، واحرز هدف المنيا كريم يسري .





وفي الشوط الثاني نجح أبناء المنيا في فرض سيطرتهم على المباراة وسجلوا 5 أهداف أخرى عن طريق: هاتريك للاعب خالد يسري ، وهدف لعلاء دونجا، وهدف لمحمد فوزي، بينما استقبلت شباكهم هدفا آخر.





عقب فوز المنيا يرتفع رصيد المنيا إلى 31 نقطة ويواصل الفريق صدارة الدوري، ومتبقي له مباراة مؤجلة أمام فريق "إم ڤي بي" .



