الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من ملك الأردن

استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بحضور وزيري خارجية البلدين.









وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء، تحيات الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الجمهورية وسلّمه رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني، فيما حمّل الرئيس، رئيس الوزراء، تحياته إلى أخيه الملك عبد الله، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.









وأكّد الدكتور برهم صالح الحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين.



