أخبار الرياضة.. قرار جديد من قناة الأهلي بشأن مونديال الأندية.. حقيقة رحيل 3 لاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





قررت إدارة قناة النادى الأهلي تخصيص برنامج خاص يذاع يوميا خاصة بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل .





