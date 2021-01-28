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رياضة

اتحاد الكرة: فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية بعد أولمبياد طوكيو

الخميس 28/يناير/2021 - 02:06 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم عقب انتهاء منافسات اولمبياد طوكيو المقرر اقامته صيف العام الجاري.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الجبلاية خلال شهر أغسطس القادم لمدة ٤ سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021.

كان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد فى وقت سابق على وقوف الاتحاد المصري مع الجهات المعنية كافة خلف المهندس هاني أبو ريدة المرشح المصري للحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، وفق تنسيق عالي المستوى.
أضاف أن الاتحاد المصري لن يدخر أي جهد أو امكانات للوقوف من أجل الفوز بهذه المعركة الشرسة التي يخوضها مرشح مصري بحجم ومكانة هاني أبو ريدة، داعيا الجميع باتخاذ الموقف نفسه باعتبار مردودها سيعود على الكرة المصرية بشكل عام.

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أجاز ترشح 17 مرشحا في الانتخابات الأفريقية المقبلة المزمع اقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.
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