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رياضة

في بيان رسمي.. الفيفا يكشف سبب تمديد عمل لجنة مجاهد باتحاد الكرة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:28 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسري غازي - محمد السعيد
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، سبب تمديد عمل اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة  اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.

وأعلن الفيفا منذ قليل، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، حتى 31 يوليو 2021.

وجاء بيان الفيفا كالتالي:" لاحظ الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن وباء "كوفيد-19" أدى إلى تنفيذ تدابير أكثر صرامة في مصر، مما كان له أثر معرقل على أنشطة  اللجنة الثلاثية، ويحظر على اتحاد الكرة عقد جمعيته العمومية كما هو مخطط له، لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتابع بيان الفيفا:"  تم اتخاذ قرار تمديد عمل اللجنة الثلاثية بهدف أساسي، هو السماح لها بالوفاء بجميع المهام الموكلة إليها في ولايتها، التي ينبغي أن تنتهي بإجراء انتخابات لقيادة جديدة".

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