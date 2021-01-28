في بيان رسمي.. الفيفا يكشف سبب تمديد عمل لجنة مجاهد باتحاد الكرة

وأعلن الفيفا منذ قليل، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، حتى 31 يوليو 2021.



