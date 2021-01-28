ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص .. أول تعليق من وزير الرياضة على قرار الفيفا بالتمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة لنهاية يوليو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:23 م
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
محمود المخبزي
وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " بعد قرار تمديد عمل للجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة الى نهاية يوليو المقبل .

وقال وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان القرار جاء لينهى الكثير من الأزمات التى كانت من المتوقع أن تحدث اذا اقيمت الانتخابات كما ان محددا فى الجدول الزمنى لعمل اللجنة الثلاثية بناء على توصيات من الاتحاد الدولى .

وأشار وزير الرياضة الى أن حاليا يمكن عمل انتخابات اتحاد الكرة بعد انتهاء عمل اللجنة الثلاثية فى يوليو المقبل وفقا للقانون المصرى دون اى ثغرات فى مدة المجلس خاصة أنه  سيكون وفقا للقانون الانتخابات الجديدة لمدة 4 سنوات قادمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تبدأ عملها وتتطلع للدعم وتشكر "الخماسية"

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

التجديد 5 شهور للجنة الثلاثية.. الحل الأنسب لأحمد موسى

أحمد مجاهد: المسمى الصحيح للجنة الثلاثية باتحاد الكرة "لجنة التطبيع"

انتخابات اتحاد الكرة.. وزير الرياضة ينهي الجدل حول إقامتها.. فيديو

أشرف صبحي يعلن موقف اللجنة الثلاثية والفيفا وقرب إجراء تعديلات على قانون الرياضة

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند الغضب.. واظب عليه حتى تهدأ

إعلامي الوزراء ينفي تطبيق غرامة 50 ألف جنيه للتصوير داخل النوادي

منافس الأهلي.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل ميودراج

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل جديدة فى تحرش طبيب الدقي بضحاياه من الفنانين

ثواب بلا مشقة.. اغتنموا هذه العبادة فى الشتاء

ظاهرة غامضة تهدد باختفاء أماكن من الأرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار