قِبلة الاستثمارات العالمية.. محافظ بورسعيد: شباب الـ 58 مصنع أثبتوا نجاحهم ومنتجاتهم تغزو الاسواق ..ومشروع الاستزراع السمكي أكبر مزرعة في الشرق الأوسط

محافظ بورسعيد

- المنطقة الصناعية شهدت إقامة خمسة مصانع استراتيجية خلال السنوات الماضية

- شرق بورسعيد يشهد إقامة اكبر ميناء محوري

- المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التنموية والخدمية و أصبحنا قبلة الاستثمارات العالمية

- مشروع الاستزارع السمكي هو أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الاوسط





قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع الاستزراع السمكي الذي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بالمحافظة يعد أكبر مزرعة سمكية في الشرق الاوسط، إذ تزيد مساحته عن 25 ألف فدان، ويضم عددًا كبيرًا من أحواض تربية الأسماك، بالإضافة إلى أنه يحتوي على أكبر صناعيتين يجرى تغذيتهما من مياه البحر المتوسط.





وأضاف الغضبان، فى تصريحات خاصة أن أرض المشروع لم تكن صالحة لتدشين أي مشروع عليها، لكنها تحولت إلى أرض خير لمصر كلها، وستغطي أكثر من 30% أو 40% من السوق المصرية بالإضافة إلى التصدير: "هذا المشروع فخر لنا كمصريين وفخر لنا في بورسعيد".





وشدد قائلا اننا نسعي لخلق جيل من رجال الأعمال الشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة دشنت 58 مصنعًا للشباب بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وزع عقود هذه المصانع على الشباب.





وأردف أن هذه المصانع تصدر ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب لكبار وصغار المستثمرين والعمال: "الشباب اللي كان عنده محل تجاري أو شغال في مصنع بدأ يملك مصنع وينتج ويصدر ويشغل شباب".





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وواصل: "الرئيس السيسي أعطانا 54 مصنعًا من إجمالي 118 مصنعًا لصغار المستثمرين وشباب بورسعيد، وبقى عندنا 112 مصنعًا يملكهم الشباب وصغار المستثمرين في أقل من 3 سنوات".





وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن تطبيق الحوكمة المالية في المحافظة قلل من أعمال الفساد وجعل المواطن يشعر بالارتياح، إذ لم يعد يتعامل مع الموظف شخصيًا وأصبح في إمكانه أن يحصل على الخدمات الحكومية من أي مكان يتواجد فيه أو المراكز التكنولوجية.

وأضاف الغضبان ان المحافظة تشهد عدة مشروعات عملاقة، ونعمل على تأهيل بورسعيد لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة التي تستثمر في بورسعيد، وخلال المرحلة الماضية أصبحنا قبلة الاستثمارات العالمية من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات القومية العملاقة بالجنوب وحقل ظهر".

وتابع أن البيئة الاستثمارية في المحافظة مختلفة عن أي مكان آخر، إذ وفر قانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حوافز خاصة، وكذا الأمر بالنسبة إلى قانون الاستثمار، وقانون المنطقة الحرة، وبالتالي فإن أي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمحافظة تكون لديه التعددية والاختيار.

وحول القطاع السياحي ببورسعيد، قال المحافظ: "نحن ضمن محافظات مسار العائلة المقدسة، وسنقدم الخدمات لزوار وسائحي رحلة العائلة المقدسة، وفي الغرب جرى تطوير بحيرة المنزلة ونقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي كل التحية والشكر والتقدير على أنه طهر هذه البحيرة وجعل الخير يعم على أهلها وأعاد إلينا الطيور المهاجرة لكي تنعم بالدفء، كما جرى إنشاء قرى سياحية على بحيرة المنزلة ولدينا أكبر كومبوند في الغرب، وندشن مشروع ساحة مصر.



