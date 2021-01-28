إسرائيل تعلق على تعليق بايدن لصفقة طائرات اف 35 إلى الإمارات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن التطبيع مع الإمارات وصل إلى مرحلة اللاعودة.





وقال نتنياهو في تصريحات، ردا على تعليق صفقة طائرات اف 35 الأمريكية إلى الإمارات، إن تجميد واشنطن صفقة F-35 للإمارات لن يؤثر على اتفاقات التطبيع فقد وصلت إلى مرحلة اللا عودة.





وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن: " الجميع يعرف الآن بعد اتخاذ محمد بن زايد وملك البحرين وملك المغرب والسودان خطوات تاريخية أنه توجد نتائج إيجابية كبيرة، أعتقد أن الأمور سوف تمضي قدمًا إلى الأمام".





ومن ناحية أخرى، أصدرت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، بيانًا ردت فيه على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليق مبيعات الأسلحة التي تشمل مقاتلات "إف-35" الأمريكية إلى الإمارات.





وقال السفير الإماراتي، يوسف العتيبة، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "نحن نرحب بالجهود المشتركة الرامية لخفض التوترات وتجديد الحوار الإقليمي، وستعمل الإمارات عن كثب مع إدارة بايدن على نهج شامل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".





وأضاف: "وكما يحدث خلال المراحل الانتقالية الماضية، فإن دولة الإمارات توقعت مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة، وعلى وجه التحديد فإن مقاتلات إف 35 هي أكثر من بيع معدات عسكرية لشريك".





وتابع: "الولايات المتحدة تسمح للإمارات بالاحتفاظ برادع قوي ضد أي عدوان، وبالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديد، فإن ذلك سيساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين".





وأوضح العتيبة أن الصفقة العسكرية ستسمح للإمارات بأن تحمل المزيد من العبء الإقليمي الجماعي، لإعطاء الفرصة للولايات المتحدة للتعامل مع التحديات العالمية الأخرى.



