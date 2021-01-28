ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تعلق على تعليق بايدن لصفقة طائرات اف 35 إلى الإمارات

الخميس 28/يناير/2021 - 05:30 م
اف 35
اف 35
Advertisements
شريف سيد
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن التطبيع مع الإمارات وصل إلى مرحلة اللاعودة. 

وقال نتنياهو في تصريحات، ردا على تعليق صفقة طائرات اف 35 الأمريكية إلى الإمارات، إن تجميد واشنطن صفقة F-35 للإمارات لن يؤثر على اتفاقات التطبيع فقد وصلت إلى مرحلة اللا عودة. 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن: " الجميع يعرف الآن بعد اتخاذ محمد بن زايد وملك البحرين وملك المغرب والسودان خطوات تاريخية أنه توجد نتائج إيجابية كبيرة، أعتقد أن الأمور سوف تمضي قدمًا إلى الأمام". 

ومن ناحية أخرى، أصدرت السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، بيانًا ردت فيه على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليق مبيعات الأسلحة التي تشمل مقاتلات "إف-35" الأمريكية إلى الإمارات.

وقال السفير الإماراتي، يوسف العتيبة، في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "نحن نرحب بالجهود المشتركة الرامية لخفض التوترات وتجديد الحوار الإقليمي، وستعمل الإمارات عن كثب مع إدارة بايدن على نهج شامل لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "وكما يحدث خلال المراحل الانتقالية الماضية، فإن دولة الإمارات توقعت مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة، وعلى وجه التحديد فإن مقاتلات إف 35 هي أكثر من بيع معدات عسكرية لشريك".

وتابع: "الولايات المتحدة تسمح للإمارات بالاحتفاظ برادع قوي ضد أي عدوان، وبالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديد، فإن ذلك سيساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين".

وأوضح العتيبة أن الصفقة العسكرية ستسمح للإمارات بأن تحمل المزيد من العبء الإقليمي الجماعي، لإعطاء الفرصة للولايات المتحدة للتعامل مع التحديات العالمية الأخرى.

وأشار السفير الإماراتي إلى أن دولة الإمارات لطالما حاربت دائمًا بجانب الولايات المتحدة، خلال مئات المهمات المشتركة، وشاركت في 6 تحالفات بقيادة الولايات المتحدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لاستلام F-35.. الإمارات توافق على تفوق إسرائيل العسكري لعقود مقبلة

يرقي للتهديد.. الإمارات توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أمريكا بشأن إف -35

F-35.. سفير إسرائيل بـ أمريكا يضغط للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات

الإمارات تكشف عن موقفها حيال المصالحة الخليجية مع قطر

إدارة ترامب تتحرك سريعا لإتمام بيع مقاتلات F-35 للإمارات

قرار عاجل من ترامب يحسم بيع أقوى مقاتلات عسكرية في العالم إلى الإمارات

ترشيحاتنا

"إيه ده أنا شوفتك قبل كده".. تعرف على أسباب ظاهرة "الديجافو" وعلاجها

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب| تفاصيل

بالأسماء.. ميدو يعلن رحيل 3 لاعبين عن الزمالك

الأمم المتحدة توجه ضربة قوية لتركيا في ليبيا

شاهد.. وفاة حماة أحمد مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش

كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 KIA K موديلات 2021 في امريكا لهذا السبب.. صور